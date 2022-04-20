Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Участие в эвакуации людей из города Мариуполя (ДНР) хотели бы принимать натовцы, заявила 20 апреля заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, передаёт CNN.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Она заявила, что в НАТО надеются, «что русские могут позволить» такое участие альянсу – организовать эвакуацию раненых и гражданских из Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» находятся украинские боевики. Из города ежедневно вывозят в пункты временного размещения мирных жителей.

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