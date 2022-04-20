Вашингтон, 20 апреля 2022, 20:26 — REGNUM Участие в эвакуации людей из города Мариуполя (ДНР) хотели бы принимать натовцы, заявила 20 апреля заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, передаёт CNN.

Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Она заявила, что в НАТО надеются, «что русские могут позволить» такое участие альянсу – организовать эвакуацию раненых и гражданских из Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» находятся украинские боевики. Из города ежедневно вывозят в пункты временного размещения мирных жителей.

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