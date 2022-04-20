Лондон, 20 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 20 апреля на официальном сайте лондонского «Тоттенхэма» было объявлено о продлении контракта с 20-летним воспитанником клуба Оливером Скиппом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Оливера Скиппа в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Оливер Скипп прин6ял участие в 28-ми матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил семь желтых карточек.

Ранее Скипп выступал в Чемпионшипе 2020/21 за «Норвич Сити» на правах аренды. В 45-ти матчах чемпионата полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу.