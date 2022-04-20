Лондон, 20 апреля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Британский режиссёр Энди Серкис ведёт работу над будущим мультфильмом по мотивам повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Об этом пишет издание Deadline 20 апреля.

(сс) Coentor Граффити. «Скотный двор» Дж. Оруэлла

Сценаристом мультфильма выступит Николас Столлер («В пролёте»), а сам Серкис надеется, что проект получится доступным для зрителей разных возрастов. Дата премьеры пока что не разглашается.

Напомним, что повесть «Скотный двор» была впервые представлена в 1945 году. В повести рассказывается о животных, прогнавших со скотного двора жестокого владельца.