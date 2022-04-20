Белград, 20 апреля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Вашингтон понимает исторические связи Сербии и России, но надеется, что Сербия «вместе с другими демократическими странами» поможет остановить «ничем не спровоцированное нападение» России на Украину. Об этом заявил член внешнеполитического комитета сената США Крис Марфи 19 апреля в Белграде после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

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По словам Марфи, важно, чтобы «все демократические страны Европы четко дали понять России, что война должна быть остановлена».

Марфи подчеркнул, что США поддерживают евроинтеграцию Сербии, которая «продолжается дольше, чем планировалось, и сталкивается с большим количеством препятствий, чем изначально ожидалось».

«Мы верим, что Сербия все-таки желает присоединиться к ЕС, и в этом США поддерживают сербский народ», — процитировал телеканал РТС слова Марфи.

Американский сенатор также высказал сожаление по поводу того, что диалог Белграда и Приштины стагнирует. Он обещал, что в ближайшее время окажет давление на руководство албанских сепаратистов с тем, чтобы они выполнили взятые на себя обязательства по Брюссельскому соглашению.

«Но меня беспокоит то, что переговоры, которые мы ведем с Сербией по поводу Украины, могут отодвинуть на второй план очень важные переговоры о будущих отношениях Сербии и Косово», — сказал Марфи.

Напомним, что 19 апреля исполнилось девять лет от момента подписания Брюссельского соглашения. За это время Приштина не сформировала Сообщество сербских муниципалитетов на территории южного сербского края.