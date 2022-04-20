Вашингтон, 20 апреля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Начался съёмочный процесс фильма «Форсаж 10». Об этом пишет издание TheWrap 20 апреля.

Скриншот YouTube Фильм «Форсаж 9»

Известно, что десятый «Форсаж» станет последним в истории франшизы и будет разделён на две части. Выход первой части запланирован на 19 мая 2023 года, а вторая увидит свет весной 2024 года.

Ранее к актёрскому составу «Форсажа 10» присоединилась Бри Ларсон. Также в ленте снимутся Вин Дизель, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и другие актёры.