Москва, 20 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. ***

Людмила Абраменко. История семьи адмирала А. В. Колчака во Франции. София Колчак. Воспоминания. Стихи. М.: Викмо-М, 2020.

Людмила Абраменко. История семьи адмирала А. В. Колчака во Франции. София Колчак. Воспоминания. Стихи.

Жизнь рядом с великими или просто популярными людьми дает возможность остаться в истории — исследуется биография родственника или друга знаменитости, о нем пишутся статьи… Вот только оборотной стороной такой известности оказывается, что жизнь знакомого (или знакомой) звезды мы знаем лишь в контексте отношений с последней, то есть часть (и притом нередко малую) всей судьбы.

Книга Людмилы Абраменко (Москва) исправляет подобную несправедливость. Ученый подробно реконструирует биографию вдовы легендарного адмирала Софии Колчак (урожденной Омировой, 1876–1956) после гибели адмирала. Также в сборник вошли впервые публикуемые воспоминания (и стихи) супруги флотоводца, в которых рассказывается о детстве и юности, а также знакомстве и жизни с Колчаком до революции.

Она родилась в семье действительного тайного советника Федора Омирова и Дарьи Каменской. Известный скульптор, академик Федор Каменский был ее братом.

Девушка закончила престижный Смольный институт, в котором проявила склонность к изучению языков. Всего она знала семь языков, из которых два (испанский и итальянский) выучила самостоятельно.

София познакомилась с тогда еще лейтенантом Александром Колчаком в1899 г. Как вспоминала Омирова, молодой человек сделал ей предложение 18 января 1903 г., но свадьба состоялась лишь год спустя, после завершения полярной экспедиции, в ходе которой будущий адмирал назвал мыс на острове Беннетта именем своей невесты. Вскоре после женитьбы Колчак отправился на русско-японскую войну… Потом были новые войны, появление на горизонте Анны Тимиревой… Впрочем, по поводу возникшего треугольника София Федоровна вспоминала: «Мой муж никогда не лгал, и то, что он говорил, была правда», «не могу ни в чем упрекнуть своего мужа». После революции и начала гражданской войны она из Севастополя на английском крейсере эмигрировала во Францию.

Жизнь с сыном Ростиславом (Славушок, как называл его адмирал) в изгнании не была легкой — несмотря на финансовую помощь со стороны разных кругов эмиграции (от генерала Юденича, Совета русских послов), сказались проблемы со здоровьем и, по признанию самой Колчак в мемуарах, полное отсутствие привычки к труду. По воспоминаниям близких она не могла даже сварить кофе. Поэтому не удивительно, что когда недалеко от знаменитого кладбища Сент-Женевьев-де-Буа весной 1927 года французские социальные службы открыли для изгнанников «Русский дом», она стала одним из первых его пансионеров.

Тем не менее Колчак сумела сохранить архив своего супруга и воспитала сына, который по окончании Высшей школы дипломатических и коммерческих наук стал работать в Алжирском банке. Потомок адмирала женился на дочери другого адмирала Александра Развозова Екатерине (Кисы). По мнению Абраменко, брак вызвал осуждение Софии Федоровны, которую нередко раздражало поведение невестки, не имевшей высшего образования, а вот к внуку, названному в честь деда Александром, напротив, была довольно благосклонна. После смерти последнего в 2019 г. остались дети: две дочери и сын, три внучки и внук. Все они — граждане Соединенных Штатов. Так что род и история Колчаков продолжается. Вот только русская ли это история?