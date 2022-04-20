Ханты-Мансийск, , 19:42 — REGNUM В Югре при задержании жителя Ханты-Мансийска за распространение интимной информации о своей знакомой, в его квартире обнаружен целый арсенал ножей и патроны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Найденные при обыске ножи Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По версии следствия, после расставания со своей возлюбленной, 52-летний подозреваемый из мести отправил её фотографию в обнаженном виде одному из общих знакомых.

Во время обыска в квартире мужчины обнаружены и изъяты цифровые носители информации с материалами порнографического содержания, гражданское оружие, боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию, хранившиеся без разрешения, а также 22 ножа различных размеров и назначения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). По изъятым ножам и патронам назначены судебные экспертизы, после которых будет дана юридическая оценка законности их хранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 25-летнего жителя обвиняют в распространении детской порнографии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермяка обвиняют в распространении детской порнографии