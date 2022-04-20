Нижняя Тура, Свердловская область, , 19:38 — REGNUM Возле Нижней Туры в Свердловской области на дороге до Качканара погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 67-летняя гражданка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на неё наехал грузовик под управлением 38-летнего мужчины, проживающего в Лесном.

В результате ДТП женщина скончалась до приезда медиков. Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что поздно заметил остановившийся впереди него автомобиль и был вынужден выехать на встречную полосу, где и совершил наезд на пешехода.