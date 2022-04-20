Москва, 20 апреля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Российский певец Николай Басков высказался в адрес знаменитостей, уехавших из России. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 20 апреля.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«Все взрослые люди. Каждый принял свое решение. Я не мыслю себя без России. Каждый из артистов, да и вообще россиян, попал в тяжелую ситуацию. Все на кухне обсуждают события на Украине. Кто-то не просто говорит, а занимается волонтерской деятельностью», — заявил музыкант. Также Басков отметил, что не задумывается об эмиграции, поскольку «всегда будет со своей страной».

Ранее стало известно об отъезде целого ряда российских знаменитостей за границу. Так, территорию России уже покинули Максим Галкин, Алла Пугачёва, Семён Слепаков и многие другие.