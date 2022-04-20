София, 20 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Официальная София намерена в полном объеме восстановить программу лечения и реабилитации украинских военнослужащих в лучших болгарских клиниках и на престижных курортах. Об этом 20 апреля после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает софийский информационный портал News. bg.

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Радева, Болгария располагает необходимыми финансовыми и техническими ресурсами для того, чтобы ежемесячно принимать у себя сотни солдат и офицеров ВСУ.

Румен Радев «Соответствующая программа была прекращена из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако сегодня есть все предпосылки для ее возрождения».

Кулеба находится в Болгарии с рабочим визитом. Помимо Радева, он встретился с премьер-министром страны Кирилом Петковым, а также со своим болгарским коллегой Теодорой Генчовской и с депутатами Народного собрания.

В ходе указанных переговоров глава украинской дипломатии призывал Болгарию предоставить Киеву летальное оружие.