Москва, , 19:30 — REGNUM Отдельный крупный проект, который в ближайшее время планирует запустить президентская платформа «Россия — страна возможностей» — это проект, посвященный экологии, — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на брифинге по итогам заседания Наблюдательного совета платформы, прошедшего в среду, 20 апреля, в Кремле.

Светлана Юшкова АНО «Россия — страна возможностей»

«Мы имеем очень много запросов, посвященных этой теме… И наши соцопросы показывают, что для нашей аудитории, особенно для молодых людей, эта тема является очень важной… Мы надеемся, что члены Наблюдательного совета платформы поддержат этот крупный проект, который позволит объединить всех людей, которые думают о том, как спасти нашу природу и как сделать нашу жизнь более безопасной и комфортной. Проект рассчитан на широкую аудиторию, от 14 лет без верхней планки ограничения возраста, без ограничения в профессиональной сфере. Иными словами, проект рассчитан на всех, кто считает экологию тем направлением, которое важно в жизни, независимо от того, чем занимается тот или иной человек», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

В свою очередь инициатор проекта, победитель в номинации «Экология моей страны» и золотой медалист конкурса «Моя страна – моя Россия» (2021 г.), главный специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» Светлана Юшкова рассказала журналистам: «Я родилась и живу в Красноярском крае, работаю в национальном парке «Красноярские Столбы». Для меня охрана природы – это семейное дело. Мой дедушка работал в заповеднике, потом мама. В этом году я заканчиваю аспирантуру. С дипломом кандидата наук вернусь в лес и продолжу служить заповедному делу».

«Красноярские Столбы» — по-настоящему удивительное место, известное во всем мире. Это дикая природа в шаговой доступности от города. С вершин наших величественных скал открывается потрясающий вид на бескрайнюю тайгу. А ещё мы единственный нацпарк России с образовательной лицензией. Тысячи красноярских школьников приезжают к нам на уроки, на экскурсии, в экспедиции… Но для нас главное, что уезжают они с любовью к природе!», — отметила она.

«Мне бы очень хотелось, чтобы новый проект, посвящённый экологической культуре. на платформе «Россия – страна возможностей», проект, который подарит каждому жителю нашей станы свой инструмент сохранения планеты для будущих поколений, успешно реализовывался. Ведь забота о природе, родной земле, нашем доме – это дело не только специальных организаций, но и личная ответственность любого человека!», — подчеркнула Светлана Юшкова.

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