20 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 20:04 — REGNUM Официальные представители Уимблдонского турнира готовят объявление об отстранении российских и белорусских тенисистов из-за проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Л. Пранг и др. Лаун-теннис. 1887

Новость подтвердили для The New York Times высокопоставленные представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который организует и проводит турнир.

Напомним, что Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, должен начаться в конце июня.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Как насчет американских игроков… Где был Уимблдон 20 лет назад, когда США сбросили 337 тысяч бомб на Сирию, Йемен, Ирак, Сомали, Пакистан и Афганистан?» — спрашивает @saskiadvies.

«Именно так Уимблдон поступил с игроками США и Великобритании после войны в Ираке. Рад, что они остаются верными себе», — иронизирует @TechTravails.

«Наказание людей, не обладающих политической властью, кажется бессмысленным», — отмечает @RepQuality.

«Это шутка, что спорт аполитичен», — подчеркивает @Serein169.

«Это чушь. Если игроки будут забанены за то, что их страны воюют, то все участники из США и стран НАТО тоже должны быть забанены. Умблдон должен вести себя последовательно», — указывает @VJ290 481.

Центральный корт Уимблдонского турнира Albert Lee

«Шутки… Какое отношение к украинскому конфликту имели российские игроки?» — недоумевает @chrisuch.

«Гегемония иногда кажется абсурдной и нелепой», — комментирует @chenyi24 424 005.

«Очень страшно, насколько либералам нравится причинять боль другим по произвольным причинам только потому, что у них есть власть», — отмечает @MLGisaCommie.

«Что за теннисный турнир без русских игроков… О, вы ожидаете, что я приду заплатить кучу долларов, чтобы посмотреть на каких-то британских устаревших теннисистов… (???) #бойкотироватьуимблдон», — указывает @ed_grilz.

«Непристойно! И это решение принимает крупнейший мировой империалист Великобритания! Она вторглась в Африку, Индию и Вест-Индию и т.д.!» — восклицает @jlar262.

«Если вы не можете победить, вы просто отменяете оппозицию. Это ход лузеров», — уверен @Sharu79.

«Они просто пытаются устранить конкурентов перед турниром… Их рыцари-теннисисты все равно и близко не подойдут к медали… » — предсказывает @ed_grilz.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проживающих на родине граждан России и Белоруссии, которые ранее зарегистрировались для участия в Бостонском марафоне 2022 года, не допустят до забега.

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