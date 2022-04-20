Переславль-Залесский, Ярославская область, , 19:28 — REGNUM Депутаты городской думы Переславля-Залесского приняли отставку главы города Ирины Строкиновой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Строкинова Администрация Переславля

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чиновница решила сложить полномочия по собственному желанию, объяснив это переходом на работу в должность помощника губернатора Ярославской области.

20 апреля прошло внеочередное заседание гордумы. Помимо отставки Строкиновой депутаты рассмотрели вопрос о введении новой должности — ещё одного заместителя главы. Эту необходимость Ирина Строкинова объяснила тем, что нужно разгрузить первого заместителя, который займёт место исполняющего обязанности главы города. Несмотря на то, что некоторые депутаты были не согласны как с отставкой, так и с изменением структуры администрации, по обоим вопросам в итоге были принято положительное решение.

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