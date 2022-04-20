Тамбов, , 19:24 — REGNUM В Тамбовской области региональный фонд развития промышленности получит федеральные средства. Речь идёт о сумме в размере более 100 млн рублей. Кроме того, ещё 50 млн рублей направят из областного бюджета, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Максим Егоров tambov. gov. ru

Фонд развития промышленности Тамбовской области получит более 100 млн рублей на развитие и модернизацию промышленности из федерального бюджета. Данная выделена в рамках федеральной поддержки региональных программ развития промышленности по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина.

Ещё 50 млн рублей выделяется фонду из регионального бюджета. Таким образом, из бюджетов двух уровней будет направлено свыше 150 млн рублей.

Из средств фонда промышленные предприятия Тамбовской области смогут получать льготные займы на развитие предприятий на сумму от 5 млн до 100 млн рублей под 3% годовых. Займы предоставляются под промышленные проекты, в рамках которых создаются новые рабочие места, а также вкладываются частные инвестиции в модернизацию производства.

Региональные власти подчёркивают, что в первую очередь на получение займа смогут претендовать предприятия, которые активно участвуют в импортозамещении.

Тамбовская область впервые получает подобную субсидию из федерального центра. Данную поддержку связывают с новой инвестиционной политикой областной власти: руководитель Тамбовщины Максим Егоров с самого начала своей работы акцентировал внимание на том, что отношение власти к инвесторам изменилось кардинальным образом.

«Мы делаем всё, чтобы поддержать наших промышленников, причём вне зависимости от экономических реалий. И, конечно, особое внимание уделяем работе с инвесторами. Уже не раз говорил, но повторюсь: мы в Тамбовской области всегда будем рады тем, кто намерен двигаться вперёд и развиваться вместе с нами», — подчеркнул Максим Егоров.

В настоящий момент в регионе разрабатывается новый инвестиционный стандарт и декларация, содержащая обязательства руководства региона перед инвесторами, а также свод инвестиционных правил. Кардинально обновят инвестиционную карту – специальный ресурс, позволяющий в онлайн-режиме анализировать площадки для инвестиций на территории региона, узнать другую важную информацию. Цель нововведений – обеспечить прозрачность взаимодействия инвесторов и власти, повысить привлекательность региональных проектов для бизнеса.

Регионы, успешно внедрившие новый стандарт, смогут получить компенсацию выпадающих доходов от предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета и другие меры содействия инвестиционной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд развития промышленности Тамбовской области как инструмент стимулирования промышленности региона создан по итогам встречи врио главы Тамбовщины Максима Егорова и руководителя Минпромторга России Дениса Мантурова в ноябре прошлого года.