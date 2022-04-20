Москва, 20 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 8 по 15 апреля снизилась на три копейки и составила 50,76 рубля, снижение цены наблюдается уже шестую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Цена на дизельное топливо за этот период также снизилась в среднем на три копейки и достигла 54,59 рубля за литр.

По состоянию на 15 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,40 рубля, марки Аи-95 — 51,43 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,15 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 23 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Хабаровском крае – на 0,8%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,7%.

Рост цен зафиксирован в Курской и Псковской областях – на 0,2%, Адыгее и Крыму – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.