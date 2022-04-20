Рубежное, ЛНР, 20 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. О переходе под полный контроль российских войск города Рубежное (ЛНР) в ходе спецоперации сообщил 20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Mil.ru Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров «Бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР «Ахмат» совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города».

По словам главы Чечни, «чеченские силовики крепко основались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей». Добавим, что при въезде в Рубежное установлен флаг России.