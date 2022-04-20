Москва, , 19:17 — REGNUM Потребительские цены в России за период со 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,20% после роста на 0,66% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала апреля, согласно оценке ведомства, достигла 1%, а с начала текущего года – 11,05%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали маргарин – на 2,6%, рис — на 2%, черный чай – на 2,2%, шоколадные конфеты – на 1,7%, черный чай – на 1,6%, стерилизованное молоко – на 1,4%, печенье – на 1,2%, соль и пшено – на 1,1%, мясо кур, сливочное масло, сметана и гречневая крупа – на 0,9%, подсолнечное масло, вареные колбасы и вермишель – на 0,8%, говядина, сосиски и сардельки, сычужные сыры, пшеничная мука и макаронные изделия – на 0,7%.

Пастеризованное молоко стало дороже на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба и хлеб – на 0,5%, творог – на 0,4%, сахар-песок, баранина и куриные яйца – на 0,3%, водка – на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,9%. В том числе помидоры стали дешевле на 5,6%, белокочанная капуста – на 4%, бананы – на 2,3%. В то же время свекла подорожала на 2,8%, яблоки – на 2%, репчатый лук – на 1,8%, огурцы – на 1,3%, картофель – на 1,1%, морковь – на 0,5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские гигиенические прокладки и туалетное мыло подорожали на 2,4%, сухие корма для домашних животных – на 2,2%, зубные пасты – на 1,9%, хозяйственное мыло – на 1,8%, туалетная бумага – на 1,6%, зубные щетки – на 1,4%, стиральные порошки – на 1,3%, спички – на 0,9%, детские подгузники – на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю снизились на 0,1%, цены на и дизельное топливо в среднем не изменились.