Грозный, , 19:15 — REGNUM 20 апреля «Алания» из Владикавказа в матче четвертьфинала Кубка России сезона 2021/22 одержала победу над санкт-петербургским «Зенитом» в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Логотип «Зенита»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Батраз Гурциев (55’ Давид Кобесов) и Николай Гиоргобиани. Голы «сине-бело-голубых» забили Дуглас Сантос и Иван Сергеев.

Серия пенальти: Солдатенко – 1:0, Алберто – 1:1, Хадарцев – 1:1, Кузяев – 1:2, Машуков – 2:2, Сергеев – 2:3, Цараев – 3:3, Сутормин – 3:3, Хосонов – 4:3, Дуглас – 4:4, Гиоргобиани – 5:4, Малком – 5:5, Хугаев – 6:5, Круговой – 6:5.

Составы команд:

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев (Гиоргобиани, 77’), Хугаев, Хубулов (Хадарцев, 77’), Хосонов, Хабалов (Кобесов, 69’), Бутаев, Кобесов (Машуков, 69’), Засеев (Цараев, 69’).

«Зенит»: Кержаков, Алип, Адамов (Дуглас, 46’), Круговой, Чистяков, Барриос, Кузяев, Вендел (Сутормин, 90’), Мостовой (Малком, 76’), Ерохин (Алберто, 66’), Дзюба (Сергеев, 66’).