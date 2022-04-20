Ливерпуль, Великобритания, 20 апреля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. 29-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и лидер сборной Египта по футболу Мохаммед Салах установил рекорд Английской Премьер-лиги по количеству голов в ворота «Манчестер Юнайтед» за один сезон.

Дмитрий Голубович Мохаммед Салах

Оформив дубль во вчерашнем матче с «красными дьяволами», Мохаммед Салах довел количество голов в ворота этого клуба за один сезон в рамках АПЛ до пяти. Ранее ни одному футболисту в истории лиги не удавалось забивать в ворота «Манчестер Юнайтед» более четырех мячей в течение одного сезона.

В текущем сезоне на счету Мохаммеда Салаха 22 забитых мяча и 12 результативных передач в 30-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.