Москва, , 19:08 — REGNUM Сеть ломбардов Московского региона подвела итоги деятельности в 1 квартале 2022 года. Выручка выросла более чем на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца текущего года показатель составил 199,8 млн руб.

По итогам января-марта портфель выданных займов оценивается в 550 млн руб., что на 18% больше, чем на 30 декабря 2021 года. По итогам 1 квартала 2021 года портфель составлял 247 млн руб. В настоящее время группа занимает примерно 4,5% столичного рынка, два года назад этот показатель не превышал 1%.

Это произошло за счет нескольких факторов: Во-первых, за счет увеличения количества отделений. На конец 2022 в столичном регионе функционировало более 100 объектов. Это в 6 раз больше, чем в марте 2020 года; Во-вторых, за счет роста количества клиентов, благодаря расширению перечня принимаемых в залог предметов.

Помимо классических предметов залога – ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов, на которые приходится до 84% принимаемых Мосгорломбардом предметов, изделий из меха (5%), увеличивается доля бытовой техники и электроники, включая различные гаджеты. По итогам 1 квартала доля этой категории составляет 11%. Со второго квартала компания запустила проект по приемке в залог крупногабаритной техники; Еще один фактор роста портфеля – увеличение средней суммы займа.

По данным группы, средняя сумма займа, выросла на 15% по сравнению с 1 кварталом 2021 года.

«Ломбардный бизнес еще раз доказал, что при правильном операционном управлении он является нерушимым, несмотря на сильное воздействие внешней среды, — говорит генеральный директор АО «МГКЛ» Алексей Лазутин, — Мосгорломбард работает непрерывно с 1924 года, и в любые, даже самые сложные времена выполнял, выполняет и будет выполнять важную роль обеспечения финансовой доступности».