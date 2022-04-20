София, , 19:09 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил Национальный план обеспечения занятости населения, предусматривающий трудоустройство до конца нынешнего года более 22 тысяч местных жителей, в разное время лишившихся работы и средств к существованию. Об этом 20 апреля пишет софийская газета «24 часа».

Бен Шан. Безработица

Согласно официальной информации, в ближайшее время количество субсидируемых правительством рабочих мест в стране по сравнению с прошлым годом увеличится на 7728 единиц, или на 53%.

В общей сложности на финансирование соответствующего плана будет из государственного бюджета будет выделено 123 миллиона левов ($68 млн).

Предполагается, что таким образом уровень безработицы в Болгарии снизится с нынешних показателей в 7,3% до 5%.

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