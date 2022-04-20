Вильярреаль, Испания, , 19:02 — REGNUM Как сообщает издание MEN, руководство «Манчестер Юнайтед» возобновило интерес к 25-летнему центральному защитнику «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торресу, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что на 25-летнего Торреса также претендовала каталонская «Барселона». Текущее соглашение защитника с «желтой субмариной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Пау Торрес принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету испанского защитника один гол в десяти встречах.