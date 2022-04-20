Москва, 20 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Список артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым закрыт въезд в Россию на 50 лет, опубликовали 20 апреля «Известия».

Reactor691 Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук

В списке 31 фамилия, в него вошли том числе певцы Святослав Вакарчук, Алексей Потапенко, Андрей Данилко, Светлана Лобода, актриса Мила Савицкая (фильм «Последний богатырь»).

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