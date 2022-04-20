Москва, , 18:55 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче четвертьфинала Кубка России сезона 2021/22 примет «Спартак». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Георгий Щенников, Иван Обляков, Максим Мухин, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Юсуф Языджи.

«Спартак»: Александр Максименко, Леон Классен, Самуэль Жиго, Максимлиано Кофрие, Георгий Джикия, Никита Чернов, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Шамар Николсон, Зелимхан Бакаев.

В последний раз ЦСКА и «Спартак» играли между собой 26 февраля 2022 года в матче 19-го тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 2:0 в пользу «красно-синих», а забитыми мячами отметились Юсуф Языджи (49’) и Бахтиёр Зайнутдинов (79’ Иван Обляков).