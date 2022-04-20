Хави признал, что «Барселона» выбыла из чемпионской гонки
Барселона, Испания, 20 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави признал, что «сине-гранатовые» выбыли из чемпионской гонки.
«Нужно принимать реальность, но мы не собираемся ни на йоту менять то, во что верим. Нужно сохранять веру. Мы обыгрывали великие испанские команды: «Атлетико», «Реал», «Севилью». Необходимо продолжать в том же духе. Я все еще настроен позитивно, нужно продолжать двигаться вперед. Мы должны играть лучше, быть более конкурентноспособными, у нас должно быть больше веры, желания. Реальность такова, что мы не боремся ни за один из титулов. Мы должны быть смиреннее, чем когда-либо, и думать, что наша цель – второе место», — цитирует Хави испанская газета Mundo Deportivo.
Позавчера, 18 апреля, «Барселона» в матче 32-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпела поражение от «Кадиса» со счетом 0:1. На данный момент «Барселона» с семнадцатью победами и шестьюдесятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.