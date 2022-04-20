Барселона, Испания, 20 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави признал, что «сине-гранатовые» выбыли из чемпионской гонки.

Doha Stadium Plus Qatar Главный тренер «Барселоны» Хави

«Нужно принимать реальность, но мы не собираемся ни на йоту менять то, во что верим. Нужно сохранять веру. Мы обыгрывали великие испанские команды: «Атлетико», «Реал», «Севилью». Необходимо продолжать в том же духе. Я все еще настроен позитивно, нужно продолжать двигаться вперед. Мы должны играть лучше, быть более конкурентноспособными, у нас должно быть больше веры, желания. Реальность такова, что мы не боремся ни за один из титулов. Мы должны быть смиреннее, чем когда-либо, и думать, что наша цель – второе место», — цитирует Хави испанская газета Mundo Deportivo.

Позавчера, 18 апреля, «Барселона» в матче 32-го тура испанской Примеры 2021/22 потерпела поражение от «Кадиса» со счетом 0:1. На данный момент «Барселона» с семнадцатью победами и шестьюдесятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.