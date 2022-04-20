Манчестер, Великобритания, , 18:47 — REGNUM 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вернулся к тренировочному процессу после трагедии в семье.

Криштиану Роналду Ruben Ortega

Ранее сообщалось, что Роналду пропустил матч АПЛ с Ливерпулем» (4:0) из-за смерти новорожденного сына, о чем было объявлено 18 апреля.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Португалии на счету Роналду 7 (6+1) очков по системе гол+пас в девяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.