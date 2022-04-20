Москва, 20 апреля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Российская группа «25/17» опубликовала видеоклип на песню «Город», записанную эксклюзивно для фильма «Сказка для старых». Об этом 20 апреля сообщило издание The Flow.

Кадр из клипа «Город» Бледный (Андрей Позднухов) из «25/17»

В ролике солисты группы перевоплощаются в бандитов, проводящих вымышленные пытки над жертвами. Режиссёром видео выступил Роман Михайлов.

Ранее «25/17» выпустили новый альбом под названием «Неизбывность». Композиция «Город» также вошла в проект.