Париж, , 18:43 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» согласовал с 29-летним центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба условия личного контракта. Об этом 20 апреля сообщило издание Fichajes.

Поль Погба Антон Зайцев

По информации источника, сам Погба уже дал согласие на переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист покинет «МЮ» после завершения сезона и присоединится к парижскому клубу на правах свободного агента.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 на счету Поля Погба один забитый мяч и девять результативных передач в двадцати турах регулярного чемпионата. В составе сборной Франции Погба принял участие в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.