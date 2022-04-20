Париж, 20 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» согласовал с 29-летним центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Полем Погба условия личного контракта. Об этом 20 апреля сообщило издание Fichajes.

Антон Зайцев Поль Погба

По информации источника, сам Погба уже дал согласие на переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист покинет «МЮ» после завершения сезона и присоединится к парижскому клубу на правах свободного агента.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 на счету Поля Погба один забитый мяч и девять результативных передач в двадцати турах регулярного чемпионата. В составе сборной Франции Погба принял участие в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.