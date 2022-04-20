София, , 18:42 — REGNUM В ходе совместной операции сотрудники пограничной полиции и государственной таможенной службы Болгарии изъяли на болгарско-румынской границе более 50 тысяч контрабандных сигарет. Об этом 20 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Арестованные сигареты

По предварительной информации, указанный товар был спрятан в техническом отсеке грузового автомобиля, следовавшего из Румынии в Нидерланды.

При этом водитель транспортного средства, являющийся гражданином Болгарии, заявил, что приобрел сигареты «для личного потребления». Он задержан. В отношении него составлен акт об административном правонарушении.

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