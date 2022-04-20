Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» планирует подписать 27-летнего центрального защитника «Ростова» и сборной России Максима Осипенко. Текущее соглашение футболиста с «Ростовом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Максим Осипенко

Футболист выступает за «Ростов» с 9 января 2020 года после перехода из «Тамбова» за 250 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 27-летнего центрального защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Максим Осипенко принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» и «Локомотива» и получил четыре желтые карточки.