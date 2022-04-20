20 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Георгий Балаков, , 19:07 — REGNUM Внимание всего российского сегмента Telegram уже второй месяц приковано к спецоперации на Украине. Эпицентром же общественных дискуссий уже долгое время остается Мариуполь, точнее завод «Азовсталь», где укрываются остатки некогда многотысячной группировки украинский неонацистов. Помня об их зверствах в отношении мирного населениях и ужасающих пытках пленных российских солдат, многие пользователи мессенджера и популярные телеграм-каналы преисполнены негодования от адресованного им предложения сложить оружие и сдаться в плен. Как простые пользователи, так и администраторы сообществ искренне убеждены, что подобный гуманизм является ошибкой, и не стесняясь в выражениях делятся своим мнением в чатах Telegram.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Но если трезво взглянуть на ситуацию, то идея принудить неонацистов к капитуляции куда более рациональна, нежели их уничтожение. Что касается ошибок, то они неизбежны в любых боевых действиях. Однако операцию по освобождению Мариуполя можно включать в учебники военного дела в качестве примера эффективного освобождения крупного города. И дело здесь не только в военной, но и переговорной стратегии. Новость о том, что элитная бригада морской пехоты Украины практически в полном составе сдалась военнослужащим ДНР, стала настоящей информационной бомбой. Бомбой настолько разрушительной для сознания и простого украинского обывателя, и военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), что киевский режим предпринял буквально титанические усилия, дабы скрыть эти сведения и минимизировать урон от них.

Павел Кузнецов. Азовсталь. Мариуполь. 1936

И дело здесь не только в очередном показательном эпизоде поражения украинской армии. Тот факт, что ВСУ ломаются под натиском союзных сил России, ДНР и ЛНР, украинское общество еще могло бы пережить. Но только не сдачу в плен тысяч солдат и офицеров, из которых пропаганда так старательно лепила «героев». Этот эпизод, точнее его масштабы, грозит на корню подорвать и без того шаткую дисциплину в украинской армии. После того, как элита из элит вооруженных сил Украины подняла вверх руки и сложила оружие, отдавшись на милость победителя, каждый солдат, каждый резервист, призванный на фронт, наверняка начал задаваться простым вопросом: если даже такие крутые ребята сдались в плен, то почему этого нельзя сделать мне?

Доказательство тому, что подобные настроения снежным комом накрывают украинскую армию, можно найти в популярных телеграм-каналах, которые ведут люди с передовой. Тот же ТГ-канал «Старше Эдды» регулярно сообщает о ежедневной, а порой по несколько раз на дню сдаче в плен военнослужащих на территории Харьковской области. Примечательно, что информация о новых партиях украинских солдат, по своей воле сложивших оружие, резко участилась именно после всей этой ситуации с морпехами в Мариуполе. И всё потому, что люди видят, что даже самые элитные военные не способны противостоять российской армии. Желания сдаваться в плен добавляют многочисленные видео, на которых эти самые морпехи целые и невредимые находятся на территории ДНР и звонят своим родным, ходят на прогулки, питаются три раза в день. Это всё ставит украинских солдат перед простым выбором – умереть под огнем российской артиллерии и авиации или последовать примеру тысяч своих «побратимов», которые сложили оружие и спокойно, не подвергаясь пыткам или издевательствам, дожидаются обмена в санаторных условиях.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

Именно поэтому сдавшиеся в плен остатки неонацистов, засевших в подвалах «Азовстали», станут для киевской пропаганды настоящим нокдауном. После этого любой украинский солдат сможет сказать: «Они 8 лет кричали, что готовы отправиться в Вальхаллу, а сами сдались, почему же я должен умирать?». И будет прав. Именно поэтому России намного важнее взять неонацистов в плен, а не просто уничтожить их массированным бомбардировками. «Небесная сотня» у Украины уже есть, так зачем же помогать её пропаганде в создании образа «подземной тысячи»?

Это Украине нужны мертвые «герои», образом которых можно будет козырять перед резервистами, говоря: «Они стояли до конца, и вы стойте». России же нужны живые главари нацбатальонов, которые будут давать показания в суде. Но это только первая причина, по которой Минобороны России раз за разом предлагает неонацистам с поднятыми руками выбраться из подвалов, гарантируя им жизни и гуманное отношение в плену.

Есть ещё целый ряд причин, почему сдача в плен засевших в «Азовстали» неонацистов и иностранных наемников для России предпочтительнее их уничтожения. И одна из них заслуживает особого внимания. Среди популярных телеграм-каналов бытует мнение, что в глубоких бомбоубежищах под заводом скрывается нечто или некто, имеющий огромную ценность не столько для армии, сколько для спецслужб. Это лицо или группа лиц якобы обладают информацией такой высокой секретности, что, получив её, Россия обретёт такие козыри в информационном противостоянии с Западом, которые противникам Москвы нечем будет крыть. Одну из таких конспирологических теорий подробно описал телеграм-канал «Политджойстик».

«Про офицеров НАТО и иных иностранцев на «Азовстали» в Мариуполе. Сначала факты. Они (офицеры НАТО — прим. ИА REGNUM) не выходят на связь с ВС РФ несколько десятков часов. Им готовы были сказать (радиоканал оставляют открытым до сих пор), что жизнь сохранят, но отпустят только после идентификации и допросов», — написал автор поста.

После этого он напомнил, что подземелья «Азовстали» представляют из себя практически настоящий многоуровневый город. Протяженность туннелей оценивается в 24 километра, а их глубина – в 30 метров. И эти подземные коммуникации таят множество тайн, которые не должны выйти наружу.

«Там же находится секретный объект НАТО «PIT-404» и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. Всё это оборудовано бункерной системой с броневой защитой. Внутри находится около 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО, Французского легиона и персонал биолаборатории», — сообщил «Политджойстик».

После этого автор публикации переходит к самой интригующей части. Примечательно, что перед тем, как изложить её, он делает ремарку, дескать, всё написанное является «художественной фантазией» и не имеет прямых доказательств.

«НАТО нельзя допустить, чтобы Россия получила этих офицеров и специалистов живыми, потому что тогда будет доказано, что НАТО вступило в войну с РФ, направив своих офицеров управлять войсками ВСУ и нацбатами, а не только консультировать, как стрелять и вести бой в городских условиях. А также в руки России могут попасть специалисты по биооружию, штаммы и документы. Там же могут быть обнаружены тела людей, которые попадали туда для экспериментов из тюрьмы «Библиотека» (почитайте в сети). Свидетели, выжившие там, говорили, что часть узников отправляли на объект «Яма», откуда они не возвращались. А штабные офицеры НАТО могут сказать, что они готовили нападение на Крым, Донбасс и Приднестровскую Республику по приказу своих генералов. Если штабных офицеров и «медиков» нельзя вытащить из Мариуполя, то значит, они должны замолчать», — отметила автор поста.

В доказательство своих слов он напомнил, как усиленно лидеры западных государств уговаривали президента России Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя. Именно этот город, а не любой другой, включая столицу Украины Киев, приковывал к себе внимание западного истеблишмента, который как мог пытался выбить возможность эвакуации людей. Не для того ли, чтобы вместе с обычными гражданами обеспечить вывоз лиц, чьи показания способны изменить если не ход спецоперации, то как минимум отношение к ней всего мира?

«А что будет дальше, если Москва отвергнет просьбу? У НАТО не останется вариантов, как только лишить своих офицеров и всех остальных возможности говорить. Дальше варианты. Нацбаты расстреливают НАТОвцев, медиков в лицо и потом подбрасывают их у входов, представляя, что это русские убили, когда те шли сдаваться. Вариант второй — подорвать их, когда они будут на выходе, дальше беспорядочная стрельба и тоже не докажешь, что это не русские начали. Но это касается только офицеров низшего уровня и медиков. А вот высших офицеров НАТО Западу нельзя выпускать никак, вернее, их вообще не должно остаться ни в живых, ни в мертвых. Они должны исчезнуть в соляной кислоте (которой на «Азовстали» — тонны), как гражданские лица, отправленные из «Библиотеки» в «Яму». Вот такой триллер. Всё закончится в ближайшие дни. Господь правду видит», — подытожил «Политджойстик».

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