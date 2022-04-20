Варшава, 20 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. «Польское радио» начинает проект «Готовы», который будет разъяснять «самые важные и актуальные вопросы безопасности в кризисные времена». Проект представляет из себя еженедельные аудио и видео подкасты, которые будут выходить на YouTube-канале «Польского радио».

Флаг Польши

«Готовы» — это цикл, посвященный широко понимаемой безопасности. Эксперты, с которыми мы беседовали, рассказали нам, среди прочего, что должно быть в эвакуационном рюкзаке, показали, как перевязывать раны или научиться стрелять. Они также объясняли, где лучше всего укрыться, когда завывают сирены воздушной тревоги. Это основной сборник знаний, который может быть полезен в чрезвычайных ситуациях», — рассказал автор подкаста, журналист интернет-портала «Польского радио» Павел Курек .

«Перед лицом продолжающейся за нашей границей войны, многие поляки осознали важность наличия хотя бы базовых знаний в области безопасности, выживания, самообороны или первой помощи», — заявил заместитель директора информагентства IAR Кшиштоф Коссовски.

«Мы наблюдаем большой интерес к занятиям на стрельбищах, а в военных магазинах распродается разнообразное снаряжение и аксессуары. Отсюда и решение запустить именно такой учебный сериал в виде аудио и видео на портале «Польского радио». В каждом эпизоде мы фокусируемся на очередном вопросе нашей личной безопасности в чрезвычайных ситуациях и вместе с экспертами, шаг за шагом, объясняем и показываем, как быть готовым к потенциальной кризисной ситуации», — говорит Коссовски.

Эпизоды подкаста «Готовы» будут еженедельно размещаться на платформе YouTube, и будут доступны на интернет-сайте и мобильном приложении «Польского радио».