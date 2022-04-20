Монако, , 18:32 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в центральном матче 33-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Ниццу». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Ранее сообщалось, что «монегаскам» не смогут помочь Гильермо Марипан, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Крепин Диатта, продолжающие восстанавливаться от повреждений. В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин принял участие в 21-м туре чемпионата, в котором отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

В последний раз «Монако» и «Ницца» играли между собой 19 сентября 2021 года. Тот матч завершился со счетом 2:2, а забитыми мячами отметились Александр Головин (39’ Желсон Мартинш), Анди Делор (52’ Амин Гуири), Хишам Будауи (74’) и Виссам Бен-Йеддер (77’ пенальти).