Берлин, , 18:38 — REGNUM К концу этого года Германия полностью откажется от покупки нефти у России, заявила 20 апреля германский министр иностранных дел Анналена Бербок, передаёт Welt.

Анналена Бербок

Говоря о том, что Берлин действует в русле усиления безопасности в Европе, глава германской дипломатии пояснила, что, по мнению руководства её страны, такая безопасность требует независимости от России, особенно «в энергетической политике».

Нужно также, заявляет она, уходить от покупки газа в России, как и от импорта российского угля.

«От импорта угля – до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведём к нулю». Анналена Бербок

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