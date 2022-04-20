Москва, 21 апреля, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Никаким предложениям о перемирии верить не стоит, если они исходят от украинской стороны или если она с ними согласна. Об этом 20 апреля заявил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Подписание соглашения о перемирии. Брест-Литовск. 15 (28) декабря 1917 года

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«Сколько уже было этих перемирий за последние восемь лет, и все они нарушались Украиной», — напомнил эксперт.

Ни военнослужащие, ни жители Донбасса, ни российское экспертное сообщество не верит в искренность украинской стороны, подчеркнул политолог.

«Все, что нужно Украине — это получить оперативную передышку, подтянуть резервы, нарастить запасы БК и ГСМ, провести ротацию личного состава и нарастить поставки вооружений с Запада», — отметил Безпалько.

Поэтому ни в армии, ни в экспертной среде никто не испытывает иллюзий на этот счет. «Лишь партия «похабного мира», которую представляет из себя часть российских элит, заинтересована в этом перемирии, но она и в победе России не заинтересована», — пояснил политолог.

Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гутерреш и канцлер Германии Олаф Шольц призвали стороны заключить «пасхальное перемирие». Идея не встретила одобрения в российском обществе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев подвергли идею критике.