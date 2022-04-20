Красное-на-Волге, Костромская область, 20 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В посёлке Красном-на-Волге, где сосредоточено большинство ювелирных предприятий Костромской области, отказались ставить скульптуру Снегурочки. Вместо этого на въезде в населённый пункт хотят установить другую фигуру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава посёлка Владимир Недорезов.

Макет стелы, которую планируют установить в Красном-на-Волге

«Красносёлы выступили против Снегурочки, потому что она всё-таки костромичка, это их бренд. Мы разработали свою даму, похожую на птицу Сирин. Правда, пока не придумали, как её назвать. Важно, что на стеле будет красоваться надпись «столица ювелиров», а не «ювелирная столица России», поскольку это статус Костромы. Вообще я планирую развивать туризм в Красносельском районе и нашем посёлке, установка стелы станет первым шагом в этом направлении. Потом будем работать над брендом, туристической программой», — сказал Недорезов.

Макет «дамы Сирин» разработали сотрудники Красносельского училища художественной обработки металлов и местной художественной школы. Он выполнен в технике скани. Высота стелы будет в 2 раза выше, чем планировалось – 7,5 метров. На неё нанесут надпись с информацией о годе основания села, расшифровке его названия и значении ювелирного искусства для местных жителей.

Сейчас специалисты подсчитывают стоимость изготовления и установки скульптуры. Средства на эти цели Недорезов хочет позаимствовать у спонсоров, из местного и федерального бюджета в рамках государственной программы. На получение денег по какой из них будет претендовать регион, пока неизвестно. Переносятся и сроки установки – ранее арт-объект хотели сделать к Дню села — в июле 2022 года. Теперь этот вопрос надеются решить в 2023 году.