Екатеринбург, 20 апреля 2022, 18:21 — REGNUM В Екатеринбурге на строительной площадке погиб разнорабочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.
Трагедия произошла 19 апреля на улице Высоцкого, где возводится многоквартирный дом. 29-летний мужчина упал в заполненный водой приямок шахты, предназначенной для установки лифта, и погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что погибший находился в России законно. Он ранее приехал на заработки из Средней Азии.