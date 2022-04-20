Екатеринбург, , 18:21 — REGNUM В Екатеринбурге на строительной площадке погиб разнорабочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Трагедия произошла 19 апреля на улице Высоцкого, где возводится многоквартирный дом. 29-летний мужчина упал в заполненный водой приямок шахты, предназначенной для установки лифта, и погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что погибший находился в России законно. Он ранее приехал на заработки из Средней Азии.