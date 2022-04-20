Подгорица, , 19:05 — REGNUM Черногория запретила вещание российских государственных СМИ RT и Sputnik вслед за аналогичным решением Европейского союза, сообщает 20 апреля Reuters.

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В марте Европейский союз запретил вещание двух СМИ в 27 странах объединения.

RT и Sputnik были автоматически запрещены в Черногории в соответствии со вступившими неделей ранее санкциями, рассказал глава совета по электронным СМИ Черногории после заседания государственного органа 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский техногигант Microsoft объявил о намерении удалить из магазина Windows приложение RT, а также запретить свою рекламу на сайтах российских государственных СМИ.

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