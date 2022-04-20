Вирджиния, США, 20 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Американский актер Джонни Депп, выступая в суде против своей бывшей жены Эмбер Херд, заявил, что именно она проявляла жестокость в последний период их отношений, переходя на словесные оскорбления или начиная физически агрессивно себя вести, сообщает 20 апреля Reuters.

Georges Biard Джонни Депп

Давая показания в зале суда штата Вирджиния, актер сказал, что Херд позволяла себя высказывать унизительные оскорбления и даже издеваться над супругом.

«Это выглядело так, что она откровенно меня ненавидит», — рассказал Депп и добавил, что Херд иногда давала ему пощечины, толкала его или кидалась пультом от телевизора.

Ранее Депп представил фотографии 2015 года, на которых запечатлены отметины и синяки на его теле. Подлинность снимков подтвердил бывший телохранитель актёра: «Я настаивал, что он должен прекратить эти отношения, как только впервые увидел последствия их ссоры. Все эти отметины довольно серьезные».

Как передавало ИА REGNUM, в США продолжается судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд — актер обвинил бывшую жену в клевете о домашнем насилии. Депп требует от Херд компенсации в размере $50 млн, а та, в свою очередь, желает получить от него $100 млн.