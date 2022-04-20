Бухарест, 20 апреля 2022, 18:18 — REGNUM Бухарест не намерен поставлять летальное оружие Украине, поскольку на данный момент у Румынии для этого нет соответствующей законодательной базы. Об этом 20 апреля заявил румынский министр обороны Василе Дынку, передает бухарестский телеканал Digi24.
В то же время Дынку подчеркнул, что Румыния готова и в дальнейшем оказывать Украине «посильную гуманитарную помощь».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к румынским парламентариям призвал Бухарест «в срочном порядке предоставить украинским вооружённым силам боевую технику и вооружение».
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Румынии отверг данные о тренировках ВСУ на территории страны