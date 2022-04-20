Бухарест, 20 апреля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Бухарест не намерен поставлять летальное оружие Украине, поскольку на данный момент у Румынии для этого нет соответствующей законодательной базы. Об этом 20 апреля заявил румынский министр обороны Василе Дынку, передает бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР «Я принёс посылку, только я вам её не отдам»

Василе Дынку «Не было необходимого в таких случаях решения парламента, не представлена инициатива правительства. Нарушать эту процедуру минобороны не может и не желает выделять Киеву ни одной боевой единицы».

В то же время Дынку подчеркнул, что Румыния готова и в дальнейшем оказывать Украине «посильную гуманитарную помощь».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к румынским парламентариям призвал Бухарест «в срочном порядке предоставить украинским вооружённым силам боевую технику и вооружение».