Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Скоростной дневной поезд № 747/748 «Невский экспресс» возвращается в расписание и с 29 апреля 2022 года снова начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили 20 апреля в пресс-службе РЖД.

Скоростной поезд «Невский экспресс» t. me/telerzd/1520

Так, до 10 мая он будет курсировать по специальному расписанию, отправляясь ежедневно (кроме 7 мая) из Санкт-Петербурга в 05:40 мск (прибывая в Москву в 09:47), а из Москвы в 13:30 мск (прибывая в Петербург в 17:34).

«Купить билет можно на нашем сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (для iOS и Android) или в кассе. На первый рейс действует специальная цена – от 1000 рублей», — уточнили в РЖД.

Также в компании рассказали, что свое длительное отсутствие (с конца августа 2021 года, — прим. ред.) «Невский экспресс» провел на капитальном ремонте. Ему заменили импортные комплектующие на отечественные, а также окна, двери, туалетные комплексы и обивку кресел и другие необходимые узлы и детали.

Напомним, поезд «Невский экспресс» многие годы пользовался повышенной популярностью у пассажиров в силу своего удобства, скорости и комфорта.

Поезд дважды подвергался террористическим атакам в 2007 и 2009 годах. В первом случае пострадали 60 человек, а два года спустя жертвами стали 28 пассажиров, еще 132 получили ранения.

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