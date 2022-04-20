Архангельск, , 18:09 — REGNUM Об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сообщили 20 апреля в Минобороны РФ.

Ракету запустили из шахтной пусковой установки в 15:12 мск на испытательном космодроме «Плесецк» (Архангельская область). Испытания прошли успешно.

«Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полёта, — сообщили в ведомстве. — Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

В Минобороны отметили, что лётные испытания этой ракеты тяжёлого класса с разделяющейся головной частью были необходимы для оценки правильности схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании комплекса «Сармат».

В ведомстве добавили, что сегодня состоялся первый пуск «Сармата» в программе госиспытаний. Когда вся испытательная программа закончится, комплекс поступит на вооружение РВСН.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос завершает отработку ракеты «Сармат»