Барселона, Испания, , 18:01 — REGNUM Как сообщает издание CuleMania, каталонская «Барселона» рассматривает вариант подписания 24-летнего универсального защитника амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Лисандро Мартинеса в грядущее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Лисандро Мартинес принял участие в 24-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Виллем II» и тремя результативными передачами.

Лисандро Мартинес выступает за «Аякс» с 1 июля 2019 года после перехода из «Дефенсы» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.