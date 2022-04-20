Тюмень, 20 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Тюмени отменён концерт известной рок-группы «ДДТ», который должен был состояться 20 и 21 апреля. Фанаты узнали об отмене за день до концерта, сообщают тюменцы в социальных сетях.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

На сайте группы «ДДТ» появилось сообщение о переносе концертов на десять месяцев. Без объяснения причин отмены концерта.

«Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены перенести концерт группы «ДДТ» в Тюмени на февраль 2023 года в СК «Центральный». Точную дату мы сообщим вам летом 2022, как только будет составлено расписание спортивных соревнований в СК «Центральный», — говорится в официальном заявлении.

Тем, кто до февраля не сдаст билеты на концерт, группа обещает лучшие места.

«В случае, если новые сроки проведения концерта вам не подходят, обращайтесь за возвратом средств по месту приобретения билета», — уточняется на сайте группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года рок-группа «ДДТ» в рамках сбора средств на создание нового альбома привлекла рекордные 25 млн рублей. Сбор начался 5 октября 2021 года и проходил при помощи краудфандинга, так как отмены концертов из-за пандемии коронавируса подточили финансовое положение группы. Отметим, что в Тюмени на сегодня сняты все антиковидные ограничения, за исключением соблюдения масочного режима.