Нью-Йорк, США, 20 апреля 2022, 20:26 — REGNUM Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) и американский рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) представили видео на совместную песню We Go Up. Об этом пишет издание The Flow 20 апреля.
Центральной локацией клипа стал Нью-Йорк (США), по улицам которого артисты разъезжают на спорткарах из своих многочисленных автопарков. Сама композиция посвящена преодолению различных преград на пути к своим целям.
Напомним, что в мае 2022 года Nicki Minaj планирует выпустить свой новый студийный альбом. Ожидается, что сингл We Go Up также войдёт в предстоящую пластинку.
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