Вулвергемптон, Великобритания, , 17:52 — REGNUM 26-летний испанский фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, выступающий за каталонскую «Барселону» на правах аренды, может перейти в «Эвертон». Об этом 20 апреля сообщило издание Football Insider.

Ранее сообщалось, что в подписании Траоре также заинтересован лондонский «Тоттенхэм». Трансферная стоимость испанского вингера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в четырнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле нападающий провел 643 минуты.