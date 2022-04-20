Санкт-Петербург, 20 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга направит 56 млн 250 тыс. рублей на поддержку хлебопекарных предприятий региона. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Постановление о выделении субсидий для хлебопекарной промышленности подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Эти выплаты позволят покрыть часть затрат на производство и реализацию мучной продукции.

Стоит отметить, что правительство города заинтересовано в поддержке этого сектора пищевой промышленности для недопущения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Отметим, что объём этих средств составят 49 млн 250 тыс. рублей из федерального бюджета, а из городского – 7 млн рублей.

Смольный каждую неделю анонсирует меры поддержки экономики и промышленности Петербурга. Так, субсидии планируют выделить и для кинотеатров города, так как они больше всех из организаций в сфере культуры пострадали от санкций ЕС и США.