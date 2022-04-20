Гавана, 20 апреля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Правительство Кубы объявило что с 21 апреля из-за «сложной ситуации с поставками продуктов питания» жители острова смогут покупать продукты только в государственных магазинах и только в своих муниципалитетах. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

(сс) Pedro Szekely Куба

В документе, опубликованном властями, говорится, что цель данной меры — «сделать торговлю более выгодной, добиться справедливости и уменьшить очереди в магазинах». Таким образом, торговля продуктами питания будет осуществляться только в магазинах государственных сетей Caribe и Cimex. Для обеспечения контроля торговые площадки будут регистрировать покупки в товарных книгах граждан.

Подобные меры уже вводились на Кубе в самые тяжелые периоды пандемии. В настоящее время наибольший дефицит в стране наблюдается на мясо и сахар, поскольку их производство резко сократилось.